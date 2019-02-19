ليفربول يتفوق على بايرن ميونخ قبل مواجهة الليلة

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء، صوب ملعب "آنفيلد" الخاص بنادي ليفربول، من أجل متابعة مباراة الريدز أمام بايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المباراة بمثابة النهائي المبكر لفريقين من أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، وينافسان على المستوى المحلي والقاري، حيث يخوض ليفربول معركة شرسة مع مانشستر سيتي، بينما يكافح بايرن ميونخ للحاق ببروسيا دورتموند في القمة.

تاريخ المواجهات

مواجهات ليفربول أمام بايرن ميونخ قليلة على المستوى القاري، حيث وصلت بينهما المباريات في البطولات الأوروبية إلى 7 مباريات بالإضافة إلى مباراة واحدة فقط ودية وكانت في صيف عام 2017 وانتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وتقابل ليفربول مع بايرن ميونخ في 7 مباريات، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في مباراتين، بينما فاز النادي البافاري في مباراة وحيدة، وكان التعادل بينهما حاضرًا في 4 مباريات.

واستطاع هجوم النادي الإنجليزي أن يحرز 9 أهداف في شباك النادي البافاري، بينما تمكن بايرن ميونخ من هز شباك ليفربول في 7 مناسبات.

المواجهة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين ليفربول وبايرن ميونخ في موسم 1980/1981، وذلك عندما تقابل الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان التعادل السلبي حاضرًا في المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب آنفيلد.

بينما استطاع ليفربول أن يخطف تعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام بايرن ميونخ في ألمانيا، ليصعد ليفربول إلى نهائي البطولة، ويقابل ريال مدريد الإسباني، ويستطيع وقتها راي كينيدي أن يحرز هدف المباراة الوحيد، ويقود فريقه رفع الكأس ذات الأذنين.

المواجهة الأهم

كانت المواجهة الأهم بين ليفربول وبايرن ميونخ هي السوبر الأوروبي في عام 2001، عندما تمكن بايرن ميونخ من الفوز على فالنسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا بضربات الجزاء الترجيحية.

بينما تفوق ليفربول على ديبورتيفو ألافيس الإسباني أيضًا في نهائي الدوري الأوروبي، بنتيجة (5-4)، ليصعد لمواجهة النادي البافاري في السوبر الأوروبي على ملعب لويس الثاني بمدينة موناكو الفرنسية.

ليفربول نجح في التقدم مبكرًا في الدقيقة 23 عن طريق جون ارني ريز، وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إيميل هيسكي في الدقيقة 45 من المباراة، ثم أحرز الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق مايكل أوين.

وحاول بايرن ميونخ أن يعود في المباراة، بعد إحرازه للهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق حسن صالح حميديتش، والثاني عن طريق كارستين جانكر في الدقيقة 82، لكنه فشل في إحراز التعادل قبل نهاية المباراة، ليتوج ليفربول بالسوبر الأوروبي على حساب النادي البافاري.