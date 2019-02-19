مروان يتوج بذهبية المصارعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف لاعب فريق المصارعة بنادي الوحدة أحمد مروان المركز الأول في وزن 97 كجم ببطولة المملكة للأندية ومراكز تدريب الناشئين، والتي نظمها الاتحاد السعودي للمصارعة في الخبر على مستوى مناطق المملكة، حيث توج بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية.

واختتمت أمس الأول وسط مشاركة واسعة من الأندية ومراكز التدريب ومنافسة قوية بين المشاركين.

على صعيد آخر تأهل لاعب فريق الوحدة للألعاب الالكترونية أحمد القحطاني للبطولة العالمية للألعاب الالكترونية «The FUT Champions Cup»، والتي ستقام في العاصمة البريطانية لندن في أبريل المقبل.