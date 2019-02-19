شكرا لقرائتكم الكرواتى يوفيتش حكما لمباراة بيراميدز والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم حكام كرواتي سيدير مباراة اليوم بين الجونة وبيراميدز، في الجولة 23 لدوري القسم الأول. ويقود الطاقم فران يوفيتش ويعاونه خرفويا راديتش وجوران باريتسا، وإيجور بايتش حكما رابعا.

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