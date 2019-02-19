شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يقود ماراثون رياضى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء ماراثون رياضى تحت عنوان "مصر أفريقيا.. المجد لقارتنا السمراء"، بمحافظة أسوان ضمن الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى بالتعاون مع الاتحادات النوعية ومنها الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية.



اشرف صبحى



أشرف صبحى فى الماراثون



اشرف صبحى فى ماراثون اسوان

شارك بالماراثون والكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورؤساء الاتحادات النوعية، وعدد من سفراء الدول الإفريقية، ومجموعة من شباب وفتيات محافظة أسوان، وعدد من شباب الدول الأفريقية، وبدأ الماراثون من أمام المسجد الجامع وصولاً إلى نادى أسوان الرياضى.



الماراثون



اسوان



الماراثون فى اسوان

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بمستوى المشاركة المتميزة فى الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المنفذة بأسوان بالتعاون مع الاتحادات النوعية، ومنها مهرجان الرياضة للجميع بمشاركة مراكز شباب القرى، ومهرجان الألعاب التراثية والأولمبياد النوعى الخامس، لافتا إلى أن أسوان ستشهد مجموعة من المشروعات والبرامج خلال هذا العام بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان "عاصمة الشباب الأفريقى" عام 2019، تزامناً مع رئاسة سيادته للاتحاد الأفريقى.



صبحى فى الماراثون



جانب من الماراثون



جانب من ماراثون اسوان



صبحى فى الماراثون الرياضى

كما أكد الوزير على أهمية الرياضة فى حياة الفرد ودورها على المستوى الصحى والبدنى للإنسان، وتكوين الشخصية الإيجابية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة لنشر الممارسة الرياضية من خلال الماراثونات والأحداث الرياضية فى جميع المحافظات، وجعلها أسلوب حياة، فضلا عن تكثيف الأنشطة الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية.