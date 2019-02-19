شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مشاركة "كابوريا" فى موقعة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك طلبًا فى الساعات الماضية من مسئولى فريق طلائع الجيش بشأن الاستفسار عن إمكانية إشراك اللاعبين المعارين من الأبيض مثل أحمد كابوريا وإسلام جمال المعارين من الزمالك للطلائع فى مباراة الفريقين غدًا الأربعاء، المقرر إقامتها على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 51 نقطة وطالب مسئولو النادى الأبيض بتطبيق بند عدم مشاركة المعارين فى مباراة الفريقين.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة الطلائع، على أن يدخل معسكرًا مغلقًا بالسويس، وحرص جروس على تصحيح أخطاء مباراة إنبى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الماضية، ويأتى على رأس الأخطاء بعض الجوانب الدفاعية وتمركز اللاعبين بجانب مساعدة لاعبى الخط الأمامى فى الشق الدفاعى بجانب بعض الأمور المتعلقة بفقدان التركيز فى جزء من الشوط الثانى بخلاف أزمة إهدار الفرص التى يعمل على علاجها من خلال تدريبات تخصصية للمهاجمين.