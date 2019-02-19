قصة صور.. تيجانا حدوتة كروية فى بيت الزملكاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد زملكاوى لا يعلم من هو إسماعيل يوسف نجم القلعة البيضاء السابق وعضو مجلس الإدارة الحالى للنادى . إسماعيل يوسف تاريخ كبير من البطولات وهو لاعب وإدارة حكيمة ومدير إداري حتى وصل إلى مجلس الإدارة ليشارك فى صنع القرار وتحديد مسار النادى الأبيض . تيجانا الزمالك من عيلة كروية جدًا، حيث إنه شقيق كل من الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك السابق وسيد يوسف نجم الترسانة الأسبق ونجله عمر كان أحد نجوم الناشئين فى القلعة البيضاء. ويرصد ”الخليج 365” لقطات من مشوار تيجانا الزمالك فى الصور التالية : إسماعيل يوسف فى المنتخب بقميص الفراعنة

إسماعيل يوسف فى منتخب مصر مع الجوهرى

إسماعيل يوسف لاعبا

إسماعيل يوسف مع ابنه عمر

إسماعيل يوسف

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