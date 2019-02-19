شوبير: لا يوجد وقت لمناقشة ملف السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة الاتحاد لم يُناقش ملف مباراة السوبر المصري.
وأضاف شوبير من خلال برنامج على إذاعة أون سبورت صباح اليوم الثلاثاء تعليقًا على أنباء تأجيل السوبر: "لم يتم مناقشة الأمر، لا يوجد وقت."
وكانت تقارير قد أفادت خلال الساعات أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يُناقش مع لجنة المسابقات تأجيل المباراة إلى ما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا المقبلة في القاهرة على أن يتم ترحيل سوبر الموسم المقبل إلى منتصف الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يُشارك الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل السوبر في المباراة المرتقبة.
وكان النادي الأهلي قد تُوج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر بالفوز على المصري بهدف دون رد حمل توقيع الدولي المغربي وليد أزارو.
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