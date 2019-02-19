غندوغان: مانشستر سيتي ليس بين أندية الصفوة!

قال لاعب وسط مانشستر سيتي، إيلكاي غندوغان، إنه يجب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حتى يصبح فريقه ضمن الصفوة في القارة.

وأحرز سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات منذ انتقال ملكية النادي إلى مجموعة أبوظبي في 2008، لكنه لم يصل إلى أبعد من قبل نهائي دوري الأبطال.

وقال غندوغان لموقع الاتحاد الأوروبي (يويفا) الإلكتروني، قبل مواجهة شالكه في دور الستة عشر بدوري الأبطال غداً الأربعاء: “إذا كنا نريد أن نصبح ضمن الصفوة على المستوى الدولي.. فإننا نحتاج إلى الظفر بهذا اللقب”.

وتابع اللاعب الألماني: “أعتقد أنه إذا فزنا باللقب في يوم ما سيدخل النادي حقبة جديدة ويصبح في نفس مستوى ريال (مدريد) وبرشلونة وبايرن أو يوفنتوس، وهذه الأندية التي ربما تفوقنا بخطوة.. ربما ليس في أسلوب اللعب لكن كناد على الأقل”.

وخرج سيتي من دور الستة عشر ثلاث مرات في آخر خمسة مواسم بينما جاء ظهوره الوحيد في نصف النهائي عام 2016، قبل أن يخسر 0-1 أمام ريال مدريد في مجموع المباراتين.

وقال لاعب الوسط الألماني: “اكتسبنا خبرات عديدة في دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، ولم تكن كلها إيجابية بكل تأكيد.. كان يجب أن نحرز اللقب مرة واحدة على الأقل”.

وأضاف غندوغان: “أكبر ضربة كانت الخروج أمام ليفربول الموسم الماضي.. لهذا السبب نملك دوافع كبيرة للوصول إلى أدوار متقدمة في هذه المسابقة وأعتقد أننا نملك الإمكانيات المطلوبة”.