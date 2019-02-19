رياضة | طلعت يوسف: ميدو جابر لم يعالج عجز المقاصة وهذه أسرار تألقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: ميدو جابر لم يعالج عجز المقاصة وهذه أسرار تألقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن طموحاته في الفترة المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة 2-1.

وقال طلعت يوسف في تصريحات إذاعية لابرنامج ساعة مع شوبير على إذاعة أون سبورت:" هدفنا المربع الذهبي ونتمسك بهذا الهدف رغم النتائج غير المرضية أمام الأهلي والزمالك والمصري".

أضاف يوسف :"احتلال مركز في المربع الذهبي صعب ولدينا ظروف صعبة وكنت رافضا لرحيل بعض اللاعبين لكن نتمسك بالتواجد في المربع الذهبي".

اختتم يوسف :"ميدو جابر لاعب جيد ويمتلك قدرات أفضل لكننا لدينا عجز في مراكز آخرى".