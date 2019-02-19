رياضة | ليفربول يصارع بايرن ميونيخ في موقعة مثيرة بدوري الأبطال

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يستقبل ملعب أنفيلد المباراة المنتظرة بين ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.