رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط مارتن لاسارتي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء عدة تعديلات على تشكيل الأحمر أمام الداخلية في الدوري المصري غدا الأربعاء.
ويسعى لاسارتي لإراحة علي معلول الظهير الأيسر، خاصة أن التونسى لم يحصل على القسط الكافي من الراحة، على أن يمنح الفرصة لمحمود وحيد.
ويدرس لاسارتي الدفع بحمدي فتحي بعد جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام الإنتاج الحربي، على حساب هشام.
واقترب محمد الشناوي حارس المرمى من اللحاق بالمباراة بعدما شعر بتحسن في حالته بعد معاناته من الإصابة بآلام فى العضلة الضامة.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد جونيور أجايي، لاعب الفريق، لمدة موسمين قادمين.
ورحب النيجيري جونيور أجايي بالتجديد للنادي الأهلي لمدة موسمين قادمين بالإضافة للموسم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء حالياً ليصل إلى 3 مواسم رسمياً مع الفريق.
وجاء تمديد عقد أجايي مع الأهلي لمدة موسمين فقط بناء على رغبة اللاعب نفسه الذي اشترط ذلك في مفاوضاته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر في الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يحصل أجايي مع الأهلي على 800 ألف دولار أي ما يعادل 14 مليون ونصف جنيه في الموسم الواحد ، أي بزيادة 300 ألف دولار، عن العقد القديم وذلك بعد تمديد عقده مع القلعة الحمراء ليدخل ضمن الكبار بالفريق من ناحية الراتب السنوي ليتساوي مع علي معلول الظهير الأيسر وحسين الشحات القادم من العين الإماراتي.