شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. "ديمبلي" السلاح الكاتلوني الفتاك لضرب الخصوم والتتويج بالألقاب والان مع التفاصيل

الخليج 365- عثمان ديمبلي الشاب الفرنسي اليافع الذي يعول عليه إرنستو فالفيردي كثيراً من أجل قياده الهجوم الكاتلوني إلى جانب الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي حيث بدأ برشلونة ميسرة بدت وأنها في الطريق لحصد الأخضر واليابس قبل أن تتباطئ تلك الإنطلاقة بعد سلسلة من التعادلات وظهور الفريق بمستوى شاحب هجومياً.

ويأمل برشلونة بعد عودة ديمبلي من الإصابة في عودة الروح والتأكيد على قوة الصلابة الهجومية بعد أن كان الإعتماد الأول والأخير على ليونيل ميسي الذي أكل مباراتين في بطولة الدوري على الرغم من شعوره في آلام بعضلة الفخذ وبدا هجوم برشلونة عاجز ليشعر جمهور الفريق بغياب ديمبلي.

ديمبلي ينحي مشاكه الإنضباطية جانباً

وخلال الشهرين الآخيرين نحى عثمان ديمبلي المشاكل الإنضباطية التي كان يمر بها مثل السهر لأوقات متأخرة من الليل وعدم الإستجابة والرد على المكالمات التي كانت تصله من الجهاز الفني واللاعبين أصدقائه وأبهر العالم كله بالمراوغات الغير متوقعة التي يقوم بها.

ونجح ديمبلي في تشكيل ثلاثي هجومي فعال إلى جانب البولجا والبيستوليرو لكن هذه الثلاثية سرعان ما تفككت بإصابة ديمبلي يوم العشرين من يناير في الكاحل أثناء مباراة ليجانيس لتنتهي سلسلة الإنتصارات التي وصلت للرقم ثمانية ويتعادل برشلونة مع فالنسيا على أرضه بهدفين لكل فريق وأمام ريال مدريد في كأس الملك.

كوتينيو يسد فراغ غياب ديمبلي مؤقتاً

ونجح البرازيلي فيليب كوتينيو في سد الفراغ الذي سببه غياب ديمبلي ولو بصورة مؤقته على الرغم من أنه لم ينجح النجاح الكامل في التأقلم مع كتيبة إرنستو فالفيردي الهجومية الأمر الذي دفع لويس سواريز للتأكيد على أن مهاجمي برشلونة يعانون من مشكلة في التواصل مع بعضهم البعض.

وكان ديمبلي أثناء مشاركته في المباريات قادراً على حل تلك المشكلة بسبب السرعة الكبيرة التي يتوفر عليها والتي كانت تساعده في فتح المساحات والإنطلاق والتصويب بكلتا القدمين اليمنى واليسرى بنفس القوة وتلك المهارة لا يتوفر عليها الكثير من اللاعبين وتعتبر من الأمور التي تمثل الغزال الفرنسي الصغير.

ويتوجب على الجهاز الطبي لبرشلونة الآن تجهيز ديمبلي في أسرع وقت من أجل إستعاده كامل لياقته خاصةً وأن الفريق مقبل على أربعة مواجهات ستحدد ملامح الموسم البداية ستكون مع ليون اليوم في دوري الأبطال ثم يواجه الفريق إشبيلية صاحب المركز الرابع في الليجا وريال مدردي في مناسبتين الكأس والدوري.

فهل تمثل عودة ديمبلي طوق النجاه لبرشلونة من أجل التتويج بالألقاب وتحقيق الإنتصارات المتتالية أم أن ميسي قادر على قيادة هجوم البلوجرانا بمفرده بعد التعافي الكامل من الإصابة ؟