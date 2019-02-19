شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ليون بوابة برشلونة الأولى لتحقيق اللقب والان مع التفاصيل

الخليج 365- يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني مرحلة الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثلااء حينما يخرج لمواجهة فريق ليون الفرنسي على ملعب بارك أوليمبيك لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر.

ويسعى رفقاء ليونيل ميسي إلى مواصلة النتائج والأرقام التي تم تحقيقها في دور المجموعات بعد تأهل الفريق كمتصدر لمجموعته التي ضمت إلى جواره أندية توتنهام الأنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وبي إس في أيندهوفن لتصبح الرغبة ملحة أمام كتيبة فالفيردي في الوصول إلى أبعد مرحلة والتتويج بذات الأذنين.

حلم التتويج بالأبطال يراود ميسي ورفاقه

ويحلم ليونيل ميسي في قياده فريقه للتتويج بالبطولة هذا الموسم خاصةً وأن الفريق لم يحظى باللقب منذ العام 2015 حينما تغلب على يوفنتوس الإيطالي في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في برلين.

وسبق وأن أكد ليونيل ميسي أن رغبته تحقيق اللقب الخامس له في التشامبيونزليج بعد تتويجه مع الفريق حتى الآن بأربعة ألقاب حيث سبق وأن صرح البولجا في أكثر من مناسبة أنه يفضل دوري الأبطال البطولة الفريدة من نوعها والتي من الجيد ان يحصل عليها الفريق هذا الموسم حتى يعادل عدد جوائز الكرة الذهبية التي تحصل عليها.

مواجهة ليون فأل حسن للبلوجرانا

وتعتبر مباراة ليون في دور الستة عشر فأل حسن بالنسبة لبرشلونة حيث سبق وأن تواجها الفريقين في مناسبتين لحساب بطولة موسم 2008 – 2009 والتي إنتهى لقاء الذهاب فيها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قبل أن يتمكن برشلونة من الفوز إيابا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

في الوقت الذي تقابل فيه الفريقان من قبل في أربعة مواجهات بدور المجموعات وكان ميسي قد ساهم في فوز فريقه باللقاء الأخير بعد أن سجل الهدف الثالثبجانب هدفين لتييري هنري وهدف لكلاً من الكاميروني صامويل إيتو والمالي سيدو كيتا.

وشهد الموسم الذي حمل المواجهة الأخيرة بين برشلونة وليون في دور الستة عشر صناعة بيب جوارديولا التاريخ مع البلوجرانا حيث حقق الفريق وقتها دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه والثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الاسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني مع السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان برشلونة يملك مجموعة رائعة من اللاعبين في آخر مواجهة تقابل فيها مع ليون مثل إنيستا وتشافي وتيري هنري وصامويل إيتو بالإضافة إلى الصخرة كارلوس بويول ولم يتبقى من الجل الذي حقق الثلاثية سوى ميسي وبيكيه وسيرجي بوسكيتس.

ويطمح ميسي ورفاقه في إستغلال تلك المفارقة التاريخية السعيدة من أجل المضي قدماً نحو تحقيق اللقب وإحراز البطولة للمرة السادسة في تاريخ العملاق الكاتلوني.