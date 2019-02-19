الان تتابع قادة الكرة الأوروبية يعارضون خطط الفيفا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية وروابط المسابقات الأوروبية معارضتهم التامة لخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإطلاق بطولتين جديدتين، وشددوا على أن ذلك غير مقبول في الوضع الراهن.

وبعد اجتماع لمجلس استراتيجية كرة القدم المحترفة في الاتحاد الأوروبي قال المسؤولون إنهم يصرون على أن النقاش عن أي مسابقات جديدة يجب أن يحدث عند مناقشة جدول المباريات الدولية بعد 2024.

واقترح رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً، على أن تقام كل أربع سنوات، إضافة إلى استحداث نسخة عالمية من دوري الأمم الأوروبية.

ويريد رئيس الاتحاد الدولي إطلاق المسابقتين الجديدتين في 2021.

وقال رئيس فيفا إن هذه الخطط، التي أدرجها لأول مرة في اجتماع لمجلس فيفا في بوجوتا في مارس آذار، تحظى بدعم مجموعة من الشركات الاستثمارية التي تنوي إنفاق 25 مليار دولار على مدار 12 عاماً، مقابل 49% من ملكية المسابقات.

ورد الاتحاد الأوروبي وقال إنه يحتاج إلى التعرف على المزيد من المعلومات خاصة فيما يتعلق بهوية المستثمرين.

وقال المسؤولون عقب اجتماع أمس الإثنين: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوروبية وروابط المسابقات الأوروبية تصر على أن الاقتراحات الحالية غير مقبولة في ظل وضعها الراهن.

فكل الأمور التجارية والرياضية المتعلقة بالأمر يجب الكشف عنها ومناقشتها بشكل كامل بين شركاء كرة القدم المحترفة قبل اتخاذ أي خطوة.ولم يتسن الحصول على تعليق من فيفا على قادة الكرة الأوروبية.