شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ«الخطيب»: «مباراة بيراميدز لو متلعبتش هتحصل مشاكل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن مصطفى يونس، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، قائلا: «كرة القدم مكسب وخسارة، والأهلي ناد كبير باسمه وتاريخه وجماهيره».

وأضاف في مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «أقول للخطيب إن هناك مصلحة عليا اسمها مصر، ومباراة بيراميدز لو متلعبتش هتحصل مشكلات وأزمات كتير جدا في البلد».

ومضى قائلا: «هناك جماهير تهدد بالخروج في مظاهرات، وعلى الخطيب أن يراعي مصلحة الدولة أولا، حتى لو الأهلي هيخسر؛ لأن عدم لعب المباراة إهانة وإساءة للنادي».

كان نادي الأهلي أصدر بيانا رسميا بشأن قرار اتحاد الكرة إقامة مباراته أمام بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 28 فبراير الجاري، وقال في بيانه «النادي يؤكد أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس».

وأضاف: «فضلا على أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام يونيو المقبل».