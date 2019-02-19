الاتحاد يحلم بتحقيق فوزه الأول في جدة أمام الهلال المتصدر

سيبحث الاتحاد عن فوزه الأول على أرضه في جدة هذا الموسم والحصول على دفعة معنوية مهمة عندما يستضيف الهلال المتصدر وحامل اللقب في مباراة مرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الخميس.

ويقدم الاتحاد موسما كارثيا ويحتل المركز 15 وقبل الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة من 20 مباراة لكن ربما يكون الشيء الإيجابي مؤخرا أنه لم يخسر في آخر خمس مباريات.

ولم يحقق الاتحاد سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم وجاءت كلها خارج أرضه أمام الباطن والقادسية ثم الوحدة في الرابع من فبراير شباط.

ويدرك الاتحاد ضرورة تحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات حتى يبتعد عن منطقة الهبوط وقبل أن يخوض مباراة صعبة أخرى في قمة جدة أمام الأهلي صاحب المركز الرابع.

ومن المنتظر أن يحظى الاتحاد، رغم النتائج السيئة، بدعم هائل من آلاف المشجعين المتحمسين بعدما ذكرت تقارير أن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم الجوهرة المشعة، سيكون ممتلئا.

لكن رغم كل هذه الدوافع أمام الفريق الملقب باسم "العميد" فإن المنافس الهلال صاحب لقب "الزعيم" يعيش أحلى أيامه ويبدو أنه لم يتأثر بتغيير مدربه في منتصف الموسم بل ربما تكون زادت قوته.

وانفصل الهلال عن البرتغالي جورج جيسوس في نهاية الشهر الماضي بسبب خلافات بين الطرفين وتعاقد مع زوران ماميتش الذي قاد العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي كما أنه يملك خبرة العمل في السعودية مع النصر ثاني الترتيب.

وفاز الهلال في آخر أربع مباريات وينفرد بالقمة برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر أقرب منافسيه قبل أن يأتي الشباب (37 نقطة) والأهلي (36 نقطة) في المركزين الثالث والرابع. وظهر الهلال بشكل رائع في الجولة الماضية يوم الثلاثاء عندما سحق القادسية 4-1 بأهداف نواف العابد والهداف الفرنسي بافتيمبي جوميس والإيطالي المنضم حديثا سيباستيان جيوفينكو والمدافع علي البليهي.

وواصل الهلال تسجيل الأهداف بغزارة عندما تفوق 3-صفر على ضيفه الاتحاد السكندري المصري في ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال يوم السبت وبات على أعتاب الظهور في الدور قبل النهائي.

وسيحاول الهلال بكل تأكيد مواصلة انتصاراته وتكرار تفوقه على الاتحاد بعدما فاز ذهابا 3-1 بأهداف محمد كنو وجوميس وكارلوس إدواردو الذي سيغيب بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف للمباراة الثانية.

وستكون الفرصة متاحة أمام الأهلي للتقدم ولو بشكل مؤقت إلى المركز الثالث عندما يلعب في افتتاح الجولة أمام الفتح غداالأربعاء بينما يلتقي الشباب مع القادسية يوم الجمعة ويختتم النصر منافسات الجولة على أرضه أمام الفيحاء يوم السبت.