سولسكاير مدرب يونايتد يستهدف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إنه سيحاول مواصلة مسيرته في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والوصول إلى النهائي بعدما تفوق 2-صفر على تشيلسي حامل اللقب في الدور الخامس يوم الاثنين.

واضطر يونايتد إلى خوض مباراتين صعبتين خارج أرضه أمام فرق تتنافس على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز، وهما أرسنال وتشيلسي، لبلوغ دور الثمانية والآن بات على موعد مع لقاء آخر مع فريق قوي هو ولفرهامبتون واندرارز.

وقال سولشار للصحفيين بعد الفوز في ستامفورد بريدج "نريد الوصول إلى النهائي.

"ستكون مباراة صعبة خارج الأرض أمام ولفرهامبتون لكن يبدو أننا وكذلك جماهيرنا نحب المباريات خارج الأرض. لا نشعر أننا نلعب خارج أرضنا بسبب هذا التشجيع خلف المرمى.

"خسرنا النهائي أمام تشيلسي العام الماضي. مباراتي الأخيرة (كلاعب) كانت الهزيمة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

آخر مرة فزنا على هذا المنافس في الكأس منذ 20 عاما تقريبا".

وسينصب تركيز يونايتد رابع الترتيب في الدوري على العودة إلى السباق على الوجود في المربع الذهبي عندما يستضيف ليفربول المنافس على اللقب إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة على أرسنال وتشيلسي.

وقال المدرب النرويجي "سنلعب أمام ليفربول الأسبوع المقبل لكن تشيلسي وأرسنال ونحن سننافس جميعا على المركز الرابع. ثلاثة فرق جيدة تتنافس على مركز واحد".