شكرا لقرائتكم برشلونة يواجه ليون فى دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ليون الفرنسي في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "بارك أولمبيك ليون" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، متفوقاً على أندية توتنهام الإنجليزي والإنتر الإيطالي وأيندهوفن الهولندي، بينما صعد ليون لدور الـ 16 بعدما حل وصيفاً في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب الصدارة، ومتفوقاً على شاختار الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

ويسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تعزز من آماله في التأهل للدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب المحدد لها 13 مارس القادم بملعب "كامب نو".

فى حين يسعى ليون لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإحداث المفاجأة أمام برشلونة الذي يعاني سوء الأداء في الآونة الأخيرة. وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام فالنسيا وبيلباو بمسابقة الدوري الإسباني قبل أن يحقق فوزاً باهتاً على بلد الوليد بهدف دون مقابل، فيما تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1/1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، الذي إشتكى من آلام في عضلات الساق اليمنى عقب مشاركته في مباراة بلد الوليد فيما إستعاد جهود مدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي. وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ليون كلاً من، شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليت، موريلو، ألبا، بواتينج، سيرجي روبرتو، فيدال، أومتيتي، ألينيا، بينيا، إزكيتا وواجي.

يأتي هذا في الوقت الذي يفتقد فيه فريق ليون لجهود لاعبه نبيل فقير بسبب الايقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة قلبا دفاع الفريق مارسيلو وديناير بعدما تعرضا لإصابات قد تحرمهم من اللعب أمام الفريق الكتالوني.

ولم يحقق الفريق الفرنسي أي انتصار على برشلونة في تاريخ المواجهات بينهما، إذ لعب الفريقان 6 مباريات انتصر الفريق الكتالوني 4 مرات وتعادل مرتين.