شكرا لقرائتكم وجبة كروية دسمة بين ليفربول "صلاح" وبايرن ميونخ فى معركة "التشامبيونزليج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون ملعب "أنفيلد" مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبايرن ميونخ الألماني في العاشرة مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويسعى ليفربول لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد" في مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الحالي، وذلك بتحقيق الفوز لتعزيز آماله في العبور للدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري يوم 13 مارس القادم.

ويغيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولي الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح. كما يفتقد ليفربول أيضاً لجهود جو جوميز للإصابة، ويبدو موقف الكرواتى ديان لوفرين صعباً من اللحاق فى المباراة، فى ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التى تعرض لها فى أوتار الركبة.

في حين يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، كما يغيب جيروم بواتينج لمعاناته من مشكلة فى المعدة، والجناح الهولندى آريين روبن بسبب الإصابة.