شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يعوض الأهلى عن غياب رمضان صبحى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على الدفع بالأنجولى جيرالدو فى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الداخلية، المقرر إقامتها غداً الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى العام.
وتأكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة الداخلية بداعى الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث له خلال مباراة الإنتاج الحربى الماضية، ليصبح الجهاز الفنى مضطراً لتعويضه بلاعب آخر.
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