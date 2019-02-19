شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يستفسر عن موعد وصول بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو الإسماعيلى نظراءهم بنادى شباب قسنطينة الجزائرى للوقوف على موعد وصول بعثة الفريق لمصر ، من أجل العمل على تذليل كافة العقبات خلال فترة الاستضافة.

ويستضيف الدراويش بطل الجزائر السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الافريقى قد قرر إعادة الفريق لمنافسات البطولة بعد ثبوت حسن موقفه.