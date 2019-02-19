شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُخمد فتنة "كهربا" بعد ثنائية إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المدير الفنى للزمالك السويسرى كرستيان جروس على الحديث مع محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض من أجل مطالبته بالتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط خاصة أن المرحلة الحالية يرتبط الفريق بالعديد من المواجهات فى مختلف البطولات.

ويعتبر جروس، كهربا، أحد الركائز الأساسية بتركيبته الفنية لذلك حرص على تحفيزه لزيادة نسبة التركيز لديه بعدما استعاد حاسة التهديف بتسجيله الهدف الثانى للفريق الأبيض فى شباك إنبى بعد انتشار العديد من الأنباء إنه لن يبدأ تلك المباراة التى واصل جروس فيها الاعتماد عليه بشكل أساسى ليؤكد له اللاعب أن هدفه فى المرحلة الحالية تقديم أفضل مستوى لديه مع الفريق للمساهمة فى تحقيق الانتصارات بجانب العودة للمنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة قبل أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.