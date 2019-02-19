شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بدون جمهور باستثناء النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بالتنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على إقامة مباريات كأس مصر المتبقية فى الموسم الجارى 2018 – 2019، بدون جماهير والاكتفاء بحضور مجالس إدارات الناديين فقط. كما قرر مجلس الجبلاية حضور الجماهير فى مباراة النهائى فقط بأعداد يحددها المجلس مع الجهات الأمنية وقت مباراة النهائى والتى ستقام فى الغالب عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين فى ظل ضيق الوقت الحالى ورغبة المجلس والمسابقات فى الانتهاء من بطولة الدورى أو معظم المباريات قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

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