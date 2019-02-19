مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا وآسيا والدوري الممتاز

أسامة حافظ تقام، اليوم الثلاثاء، مباريات بدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري الممتاز.. الدوري المصري الممتاز

الجونة مع بيراميدز 4:00 عصرا دوري أبطال أوروبا 2018/2019

ليفربول مع بايرن ميونيخ 10:00 مساء

ليون مع برشلونة 10:00 مساء

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