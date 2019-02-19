المواعيد والقنوات الناقلة| قمة مرتقبة بين ليفربول وبايرن.. وبيراميدز في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع استئناف مباريات الذهاب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري.
ويقود الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الثلاثاء.
ويستعرض الخليج 365 جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
22:00.. ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.. beIN SPORTS HD 2.. بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.
22:00.. ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني.. beIN SPORTS HD 1.. بتعليق رؤوف خليف وأحمد الطيب.
16:00.. الجونة وبيراميدز.. On Sport HD والنيل للرياضة.
- الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:
21:45.. كوينز بارك رينجرز ووست بروميتش ألبيون "أحمد حجازي".
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