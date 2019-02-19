اونلاين | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ مشاهدة مباشر | محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت| بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ مشاهدة مباشر | محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مباراة مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ، وسنتعرف الآن عن موعد مباراة الذهاب والإياب بين ليفربول وبايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سوف تقام في شهري فبراير ومارس من عام 2019، تلك المواجهة المنتظرة بين الفريقين من المتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة نظراً لعراقة الفريقين. وكان ليفربول قد صعد كثاني مجموعته بعد الفوز على نابولي في المواجهة الأخيرة بالمجموعات بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح، بينما صعد بايرن ميونخ كمتصدر مجموعته بعدما نجح في التعادل على أرض وصيفه أياكس أمستردام بثلاثة أهداف لكل منهما، وهو الأمر الذي أدى حدوث تلك المواجهة التي ستكون منتظرة بين فريقين حصل كل منهما على لقب البطولة خمس مرات.

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وبايرن ميونيخ، وذلك يوم الغد الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في ذهاب دزر الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة نارية بين الطرفين وستلقى مشاهدة عالية من الدول العربية بالتحديد للاستمتاع بمشاهدة الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الذي يقدم مستوى مميز.

وكان فريق ليفربول قد تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما نادي بايرن ميونيخ تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ وذلك يوم 13 مارس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يلعب نادي ليفربول بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: آندرو روبرتسون - ماتيب - فبيانو- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- كيتا

الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.