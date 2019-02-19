رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم 19 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم 19 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء 19/2/2019 عددا من المواجهات النارية بالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي ليفربول مع بايرن ميونيخ في قمة نارية.

دوري أبطال أوروبا:

- ليفربول × بايرن ميونيخ:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي

- ليون × برشلونة:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت أحمد الطيب ورؤوف خليف

الدوري المصري:

- الجونة × بيراميدز:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سيورت بالإضافة إلى النيل للرياضة

دوري أبطال آسيا:

- النصر السعودي × أجمك الأوزبكي:

اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD