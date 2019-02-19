رياضة | رئيس ريال مدريد ينقلب على مارسيلو و3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد ينقلب على مارسيلو و3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن غضبه بسبب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام جيرونا في الليجا، وهي الهزيمة التي تركت الكثير من علامات الاستفهام على أداء المدير الفني سانتياجو سولاري وعدد من لاعبيه.

وقال موقع دون بالون إن رئيس الريال وضع اللوم وسبب الخسارة على خمسة أشخاص يتقدمهم المدير الفني سولاري الذي غير تشكيلة الفريق بشكل كبير ومفاجئ أمام جيرونا، إضافة إلى ترك نجم الريال وقائد هجمات الفريق في المباريات الأخيرة، البرازيلي فينسيوس على مقاعد البدلاء.

وبعد أيام قليلة من الفوز الباهت الذي حققه الريال على أياكس في دوري أبطال أوروبا، وعدم اقتناع بيريز بما قدمه الفريق في المباراة، جاءت مباراة جيرونا لتزيد من غضبه، بينما أشار دون بالون إلى أن جميع من تسببوا في هذه الخسارة ربما لن يستمروا في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

السبب الثاني، هو مدافع الفريق، مارسيلو. مرة أخرى يقدم اللاعب مباراة سيئة، لم يقدم خلالها أدائه الهجومي المعروف، بينما اختفى في الدفاع، وهو ما ظهر عندما سجل بورتو لاعب جيرونا هدف الفوز لفريقه. لقد غاب مارسيلو عن مباريات الدوري طويلا وكانت آخر مشاركاته في 6 يناير الماضي، ولا يوجد أي سبب -وفقا للموقع- للدفع به من جديد، في ظل ابتعاده عن المباريات، وضعف لياقته البدنية.

السبب الثالث، هو جاريث بيل، الذي شارك في الدقيقة 66 بدلا من أسينسيو، لكنه واصل أسلوب لعبه الجاف، والخجول والبارد، على غرار مباراته في أمستردام، ورغم حصوله على المزيد من الفرص لكنه لم ينجح في استغلالها، بل جعل الأمور أكثر سوءا، وأهدر فرصة محققة في نهاية المباراة كان من الممكن أن تنهي المباراة بالتعادل، ورغم الغضب الشديد تجاه ما يقدمه، إلا أنه يبدو غير مهتم ويعيش في عالمه الخاص.

ووضع الموقع داني سيبايوس ضمن الأسباب التي منحت التفوق لجيرونا. لاعب الوسط الإسباني أكثر المطالبين بالحصول على المزيد من الدقائق في مباريات الريال، لكن عقبته الدائمة هي وجود لوكا مودريتش، وقد جائته الفرصة للتعبير عن نفسه من جديد أمام جيرونا أمس لكنه استغل الفرصة أسوأ استغلال وكانت نتيجة مشاركته كارثية. كانت تمريرات سيبايوس هي الأقل، ويعتبر أقل من لمس الكرة في المباراة، لم يتدخل أو يظهر في الالتحامات الثنائية، ولم يقم بأي عمل مؤثر أو يشكل خطورة على مرمى المنافس. يبدو أن مستقبله لن يكون جيدا في الفريق، وفقا لدون بالون.

أخيرا، كان ألفارو أودريوزولا من أبرز المتسببين في هزيمة الريال. لقد حصل اللاعب على الفرصة كاملة في المباراة وبقي كارفاخال على مقاعد البدلاء من أجل ذلك، لكنه كان ضعيفا في النواحي الدفاعية وخجول للغاية على المستوى الهجومي، ورغم ذلك فهو ما يزال محظوظا لأنه يتمتع بثقة سولاري. واختتم الموقع أن على هؤلاء اللاعبين الحذر على مستقبلهم في الريال، لأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لا ينسى أبدا.