شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتخطى تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج.

أحرز هدفي الشياطين الحمر أندير هيريرا في الدقيقة 31، وبول بوجبا في الدقيقة 45 من عمر المباراة.