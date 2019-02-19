شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: مانويل جوزيه قال لي «هتبقى أحسن لاعب في مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، إن رحيل البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، كان «صدمة كبيرة له، وإنه بكى عند مغادرته المطار.
وأضاف في لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة» على فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين: «جوزيه قال لي: هتبقى أحسن لاعب في مصر، وقال لي: كان نفسي أكمل معاك».
وأوضح أن مسيرته الكروية شهدت الكثير من لحظات التعب والتحدي، معقبًا: «محدش بيعرف اللي بتوصله ده وصلت له إزاي، كان فيه تعب كتير، بس الناس بتشوف آخر لقطة».
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