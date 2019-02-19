شكرا لقرائتكم خبر عن القناص والكابيتانو أبطال فيلم "الخارقون" في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عماد متعب وحسام غالي، رفقاء الملعب بدآ المشوار معًا واختتماه معًا، بعدما دونا تاريخهما الخاص بحروف من نور في قلوب الجماهير بـ7 بطولات محلية وقارية جمعاها دون غيرهم من اللاعبين في التاريخ الكروى.

القناص والكابيتانو ألقاب تغنت بها جماهير الكرة المصرية وبخاصة عشاق القلعة الحمراء التي ينتمي إليها الثنائي، عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، حسام غالي كابيتانو الفريق السابق، واللذان اجتمعا في حصد 7 ألقاب محلية وقارية لم يتمكن غيرهما من جمعها.

عماد متعب

أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الأهلي والكرة المصرية، أو ملك +90، وهو اللقب المفضل لدى جماهير القلعة الحمراء، ومن لا يعرف لدغات عماد متعب القاتلة في الوقت الضائع والدقائق الأخيرة والتي كان أبرزها هدف تصفيات المونديال في الجزائر عام 2010، وهدف بطولة الكونفدرالية التي أهدت اللقب الأول من نوعه للأهلي.

حصد متعب 7 بطولات لم يحصدها غيره سوى اللاعبين الثلاثة في القلعة الحمراء، وحصد القناص بطولة الدوري العام مع الأهلي 10 مرات، كأس مصر 3 مرات، كأس السوبر المصري 6 مرات، دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، كأس السوبر الأفريقي 4 مرات، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، كما حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات مع المنتخب الأول تحت قيادة المعلم حسن شحاته أعوام 2006، 2008، 2010 على الترتيب.

حسام غالي

أحد أبرز لاعبي وسط الملعب في تاريخ الكرة المصرية، والذي عرف بشخصيته القيادية داخل الملعب وخارجه، ليستحق لقب كابيتانو الأهلي، وتوج حسام غالي ببطولة الدوري العام مع القلعة الحمراء 4 مرات، وبكأس مصر مرتين بالإضافة إلى ثلاث ألقاب كأس السوبر المصري، ولقبين بدوري الأبطال، ولقب كأس السوبر الأفريقي، ولقب الكونفدرالية، بالأضافة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب في عام 2010.