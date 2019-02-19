شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفندر" سر تجميد إسلام محارب فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كان إسلام محارب نجم النادى الأهلى واحدًا من أهم وأبرز عناصر الفريق الأحمر منذ انتقاله اليه قادمًا من سموحة فى الموسم الماضي، وحجز محارب لنفسه مقعدًا شبه أساسى فى التشكيلة الحمراء، إلا أن اللاعب خرج تمامًا فى الفترة الأخيرة من حسابات الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق دون سابق إنذار ودون تمهيد من قبل الخواجة لدرجة أن اللاعب لم يفقد فقط مقعده الأساسى بل وفقد أيضًا مكانه على دكه البدلاء.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى الأسباب الحقيقية وراء استبعاد إسلام محارب، مؤكدًا أن ثمة خلال نشب بين لاسارتى واللاعب، وبالتحديد أثناء فترة غياب حسام عاشور وعمرو السولية لاعبي الوسط فى نفس التوقيت، وذلك بعد تفكير لاسارتى فى الدفع بمحارب فى مركز الدفندر لتعويض غياب الثنائى الأساسى فى الوسط الأحمر.

وأكد المصدر أن إسلام محارب تحفظ على المشاركة فى مركز غير مركزه، مطالبًا لاسارتى بعدم الدفع به فى أى مركز لا يجيده حتى ينجح فى التعبير عن نفسه وإثبات قدراته بالشكل الأمثل، وهو ما أعتبره لاسارتى نوعًا من رفض التعليمات، وقرر إبعاد اللاعب من حساباته، خاصة بعد انتهاء الأزمة فى وسط الملعب بعودة الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية من الإصابة فضلاً عن التعاقد مع حمدى فتحى وتألق كريم نيدفيد فى هذا المركز بعد توظيفه فيه.