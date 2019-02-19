تركي آل الشيخ يكتب كلمات مؤثرة عن رئيس قناة الأهلي الراحل

الديب ابوعلي

نعى المستشار تركي آل ألشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، مالك نادي بيراميدز، خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء.

وكتب "تركي" عبر صفحته على "فيسبوك": "‏رحم الله خالد توحيد رئيس تحرير قناة الأهلي الذي مات، ولم يشارك يوما في الإساءة أو التطاول على أحد من خلال قلمه أو الشاشة، هذه هي الشخصيات التي يرسلها الله لنا لنتعلم منها عفة القول والكتابة حتى نتعلم".