شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتك بيلباو يفوز على هويسكا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أتلتيك بيلباو على مضيفه هويسكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

يدين بيلباو بالفضل في هذا الفوز لراؤول جارسيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد بيلباو إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، وظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.