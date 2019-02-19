شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى ينظم دورة استثنائية لمساحين الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف الله شاهين عن عقد دورة استثنائية لمساحين الطريق يومى السابع والثامن من أبريل وذلك على هامش البطولة العربية لألعاب القوى والتى ستقام فى الرابع من أبريل المقبل حتى الثامن من أبريل بالجامعة الأمريكية.

أكد شاهين أن هذه الدورة تستهدف تدريب كوادر متخصصة ومعتمدة من الاتحاد الدولى لألعاب القوى لقياس سباقات الطريق التى تقام فى مصر وإعطائها شكل رسمى نظرًا لعدم وجود متخصصين فى هذا المجال فى مصر.

وأضاف شاهين أن هذه الدورة متاحة لكل الدول المشاركة فى البطولة العربية.