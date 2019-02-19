تريزيجيه: قاسم باشا رفض عرضا لشرائي بمبلغ كبير لهذا السبب

حسام الحارتي
أكد محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر، ونادي قاسم باشا التركي، أن النادي الأهلي لم يتفاوض معه من أجل العودة خلال الفترة الحالية، معلقا: "الأهلي بيتي ومش هلعب في مكان في مصر غير للأهلي".
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، أنه يمتلك عروضا كثيرة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن التزامه بالعقد؛ هو السبب الرئيسي في تواجده داخل نادي قاسم باشا حتى الآن.
وقال:"جالي عرض بقيمة 15 مليون دولار؛ بس النادي مش موافق".
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