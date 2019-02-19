رياضة | القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول الانجليزي على ملعبه بايرن ميونيخ الألماني وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في ذهاب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق ضربة بداية مباراة الفريقين على ملعب الأنفيلد وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وصعد فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما نادي بايرن ميونيخ صعد بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.

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وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

وتوجد عدة قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة مثل Club RTL وأيضاً قناة BT Sport 2 HD وبالإضافة إلى الفضائية الفرنسية RMC Sport 2 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.