رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 20 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 20 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره فريق شالكة الألماني، يوم الأربعاء المقبل في الساعة العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح لاعبي الفريق الإنجليزي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، من أجل خوض مباراة الإياب على ملعب الاتحاد بشكل أقل صعوبة، مثلما حدث في الموسم الماضي.

وجاء التشكيلة المتوقعة لنادي مانشستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي - ستونز.

خط الوسط : فيرناندينيو - جوندوجان - ديفيد سيلفا - ساني - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ونجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على فريق تشيلسي، بنتيجة 6-0 في المباراة الأخيرة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل صدارته بفارق الأهداف عن نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد فريق شالكة الألماني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.