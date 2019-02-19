رياضة | موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 19/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 19/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على ليفربول الانجليزي وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب الأنفيلد معقل ليفربول مباراة بايرن ميونيخ وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وتأهل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما نادي بايرن ميونيخ صعد بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.

وستكون مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ وذلك يوم 13 مارس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- تشكيلة ليفربول المتوقعة:

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: آندرو روبرتسون - ماتيب - فبيانو- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- كيتا

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الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة:

حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا، نيكلاس شولي، ماتس هوميلس، دافيد الأبا

خط الوسط: جوشوا كيميتش، تياجو الكانتارا، ليون جوريتسكا

خط الهجوم: سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفسكي، كينجسلي كومان

وستنقل مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

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