رياضة | موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 19/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 19/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على الجونة وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في مباراة الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الجونة على ملعبه مع بيراميدز مساء يوم الثلاثاء ويأتي ذلك في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

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وستكون مباراة الجونة مع بيراميدز في الدوري المصري مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت HD.

وفي الجولة الماضية قد تعادل فريق الجونة مع الداخلية بهدفين لمثلهما بينما اكتسح بيراميدز نظيره سموحة برباعية نظيفة.

ويذكر فأن نادي بيراميدز حالياً يحتل وصافة الدوري المصري خلف الزمالك برصيد 45 نقطة بينما الجونة يتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.