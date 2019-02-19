رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ليون بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ليون بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليون الفرنسي، منافسه فريق برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء 19 فبراير في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويريد البارسا بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد غياب البطولة عن الفريق منذ عام 2015 في الموسم الذي حقق خلالها اللقب على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي التشكيل المتوقع لبرشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

ويسعى لاعبو نادي ليون الفرنسي بقيادة لاعبه نبيل فقير لتحقيق مستوى مميز خلال المواجهتين في الذهاب والإياب، وتحقيق المفاجأة بالصعود لدور الربع نهائي من البطولة الأوروبية.

ويرغب ليونيل ميسي مع زملائه لتحسين نتائجه السيئة في الفترة الأخيرة بالليجا الإسبانية، رغم تصدره جدول البطولة وبفارق كبير عن الوصيف.