رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم 20 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم 20 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد منافسه فريق أتليتكو مدريد، يوم الأربعاء 20 فبراير في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين نادي يوفنتوس الإيطالي واتليتكو مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويريد اليوفي تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد غيابه عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة، والوصول إلى نهائي البطولة أكثر من نسخة والفشل في الحصول على اللقب الأوروبي.

ويسعى أبناء سيميوني مدرب أتليتكو مدريد في تحقيق لقب أوروبي، بعد النتائج المميزة للفريق في المواسم الأخيرة، ولكن فشله في التتويج بالبطولة، بعدما حصل على لقب اليورباليج خلال الموسم الماضي.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس كالتالي :-

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حراسة المرمى : تشيزيني.

خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - ساندرو.

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - ديبالا - ايمري تشان.

خط الهجوم : مانذوكيتش - رونالدو.

كما يمكنكم متابعتنا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.