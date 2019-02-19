شكرا لقرائتكم خبر عن الركباني: «الاستئناف» مخولة بتخفيض العقوبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) فيما أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد القدم إيقاف إداري الاتحاد أسامة المولد 8 مباريات وغرامة مالية 20 ألفا، بسبب تعديه على مدرب الرائد في الجولة الماضية من دوري المحترفين، شدد المحامي المختص في القانون الرياضي محمد الركباني على أن المادة تنص على العقوبة بمباراتين على الأقل، بمعنى أنه تم تحديد الحد الأدنى للعقوبة وهو مباراتان، ويبقى للجنة الانضباط مطلق الاجتهاد في توقيع العقوبة التي تراها متناسبة مع حجم الضرر وخطورة الأفعال المرتكبة، وبالتالي فإن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف، ويمكن للجنة الاستئناف النزول بالعقوبة إلى مباراتين فقط، وهو أمر مخول لها طبقا للمادة 48/2/2، كما يمكن لها الإبقاء على العقوبة نفسها أو تخفيضها.

فيما أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد القدم إيقاف إداري الاتحاد أسامة المولد 8 مباريات وغرامة مالية 20 ألفا، بسبب تعديه على مدرب الرائد في الجولة الماضية من دوري المحترفين، شدد المحامي المختص في القانون الرياضي محمد الركباني على أن المادة تنص على العقوبة بمباراتين على الأقل، بمعنى أنه تم تحديد الحد الأدنى للعقوبة وهو مباراتان، ويبقى للجنة الانضباط مطلق الاجتهاد في توقيع العقوبة التي تراها متناسبة مع حجم الضرر وخطورة الأفعال المرتكبة، وبالتالي فإن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف، ويمكن للجنة الاستئناف النزول بالعقوبة إلى مباراتين فقط، وهو أمر مخول لها طبقا للمادة 48/2/2، كما يمكن لها الإبقاء على العقوبة نفسها أو تخفيضها.

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