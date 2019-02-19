شكرا لقرائتكم خبر عن المعيقل رئيساً للجنة الرياضيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قراراً بتعيين اللاعب إبراهيم بن سلمان المعيقل رئيساً للجنة الرياضيين السعودية التي أقر تأسيسها الشهر الماضي بمدينة الرياض.

وتضمن القرار تعيين اللاعبة دلما رشدي ملحس واللاعب عبدالعزيز الروضان عضوين باللجنة، التي ستعقد أول اجتماعاتها الخميس القادم في الرياض.

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عقدت الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين بمشاركة أكثر من 50 لاعبا ولاعبة، التي تم على إثرها فوز 7 لاعبين ولاعبات بعضوية اللجنة، وهم: هاني آل محمد، إبراهيم المعيقل، بدر الدغيثر، يعقوب الشمراني، بروق السدحان، ميسون الصويغ، ولمى الفوزان.

وستكون من مهمات اللجنة الترويج لمصالح اللاعبين الرياضيين لدى صناع القرار الرياضي بالمملكة، ومتابعة مسيرة اللاعبين أثناء وبعد مسيرتهم الرياضية، إضافة إلى المشاركة في ترويج مكافحة المنشطات، والعديد من المهمات الأخرى.