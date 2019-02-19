شكرا لقرائتكم خبر عن إعـادة تشكيل مجلس اتحاد السهـام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وافق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية وافق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل على استقالة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام عمر الجريفاني، وتعيين وليد الدلاك بديلاً عنه، كما وافق على طلب مجلس إدارة الاتحاد بإضافة ناصر السريع وثامر أبوغليه كعضوين في مجلس الإدارة، ليكون التشكيل الجديد كالتـالي: بندر السفير «رئيساً»، سلمان الأسمري «نائباً»، وعضوية كل من: مها النحيط، محمد الدوسري، وليد الدلاك، ناصر السريع، وثامر أبوغليه. كما قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير إنهاء تكليف المدير التنفيذي السابق وليد الدلاك بنهاية شهر فبراير الجاري.



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