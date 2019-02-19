شكرا لقرائتكم خبر عن حلم النصر الآسيوي يصطدم بـ«أجمك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يستضيف فريق النصر مساء اليوم (الثلاثاء) نظيره فريق أجمك الأوزبكي، ضمن لقاءات دور التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا المؤهلة لدور المجموعات، وذلك عند الساعة 6:00 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسيقود اللقاء تحكيمياً الحكم السنغافوري محمد تقي.

ويدخل النصر اللقاء على أمل الفوز والتأهل لدور المجموعات التي خاضها 3 مرات قبل ذلك، وكان أول ظهور للنصر عام 2011، واستقر الجهاز الفني للنصر على الرباعي الأجنبي الحارس الأسترالي براد جونز، والمدافع البرازيلي مايكون، والبرازيلي الآخر جوليانو، إضافة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ورغم غموض الفريق الأوزبكي، إلا إن النصر هو الأقرب للفوز وحصد بطاقة التأهل متى ما ظهر لاعبوه بمستواهم المعروف، لا سيما أن الفريق قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة احتل من خلالها وصافة الدوري السعودي.

أما فريق أجمك الأوزبكي فقد وصل لهذا اللقاء بعد فوزه في المرحلة الأولى على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي وصيف كأس الاتحاد الآسيوي عام 2015 بنتيجة 4/‏ 2، كما أنه حقق كأس أوزبكستان الأخيرة على حساب باختاكور أحد أقوى الفرق الأوزبكية.