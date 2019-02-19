شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل ترأس النادي ومجلس أعضاء شرفه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

فُجع الوسط الرياضي عموما، وجماهير الأهلي خصوصا، أمس (الإثنين)، بخبر وفاة رئيس النادي السابق عضو شرفه الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول آل سعود، بعد تعرضه لأزمة قلبية في مقر إقامته بتركيا، برفقة بعثة النادي التي تقيم معسكرا إعداديا هناك. وقد نعى رئيس الأهلي، الفقيد، وقدم تعازيه لأهله، ولجماهير الأهلي، وللوسط الرياضي كافة، عبر حساب النادي في «تويتر».

ويعتبر الأمير الراحل، الابن الثاني للأمير فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود. ولد في منطقة الحدود الشمالية 1945، ترأس الأهلي السعودي أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز، ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف، كما قدم الكثير من الإسهامات للنادي، وكانت له بصمته ضمن كبار هذا النادي على مر التاريخ.

وشارك عدد من الأمراء في نعي الأمير الراحل عبر مواقع التواصل، كما شارك عدد كبير من المنتسبين للوسط الرياضي في نعيه، مشيرين إلى أن الرياضة فقدت أحد أركانها.