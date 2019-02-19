«لقد أسمعت لو ناديت حيّاً».. تريند في تويتر

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب ، محمد سعود (الرياض) تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي (تويتر) مع التغريدة التي بثها المركز الإعلامي بنادي الشباب، التي جاء فيها: «‏لقد أسمعت لو ناديت حيّاً .. ولكن لا حياة لمن تنادي»، وفيه تلميح لعدم الرضا عن العقوبة الصادرة بحق لاعب الشباب، البرازيلي سبيستياو دي فرايتاس، من قبل لجنة الانضباط، بعد طرده في مباراة الفريق السابقة أمام الوحدة ضمن مسابقة دوري كأس الأمير

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي (تويتر) مع التغريدة التي بثها المركز الإعلامي بنادي الشباب، التي جاء فيها: «‏لقد أسمعت لو ناديت حيّاً .. ولكن لا حياة لمن تنادي»، وفيه تلميح لعدم الرضا عن العقوبة الصادرة بحق لاعب الشباب، البرازيلي سبيستياو دي فرايتاس، من قبل لجنة الانضباط، بعد طرده في مباراة الفريق السابقة أمام الوحدة ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأتي عدم رضا الشبابيين بسبب التباين الواضح في القرارات الانضباطية،إذ إن اللجنة أصدرت في وقت سابق إيقاف لاعب النصر بيتروس مباراة واحدة بنفس رقم المادة (4812) الذي استندت عليه في إيقاف لاعب الشباب سبيستياو. وكان المغردون كشفوا الكثير من أخطاء لجنة الانضباط تحت هاشتاق (#لجنة_الانضباط_تظلم_الشباب)، إذ يعتبر السابع في الأكثر تداولا.

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