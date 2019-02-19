شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الهلال والاتحاد.. عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ (تونس)

خسر الهلال السعودي آخر مبارياته في الدور التمهيدي، أمام «الشرطة» القطري بنتيجة 3/‏0، ضمن بطولة الأندية العربية الـ37 للكرة الطائرة، التي تقام في العاصمة تونس. جاءت نتائج الأشواط 25/‏12، 25/‏21، 25/‏15.

ولعب الهلال 4 مباريات، حقق خلالها فوزا وحيدا على «وادي موسى» الأردني. وصاحبت الهلال خلال هذه البطولة ظروف تمثلت في إصابة لاعبه المحترف الأمريكي جيفري، الذي تعرض لتمزق في عضلة الساق سيبعده على أقل تقدير 3 أسابيع، إضافة إلى غياب بعض لاعبيه الأساسيين. كما خسر الاتحاد السعودي بنتيجة 3/‏2 من «غاز الجنوب» العراقي، وسيلعب اليوم (الثلاثاء) آخر مبارياته في الدور التمهيدي، أمام «المجمع البترولي» الجزائري، في الثالثة عصراً بتوقيت السعودية.

تألق الحديثي والسبت

قاد الحكم السعودي الدولي خالد الحديثي أقوى مواجهات الدور التمهيدي، التي جمعت «الترجي» التونسي و«الكويت» الكويتي. كما قاد الحكم السعودي الدولي يعقوب السبت مباراة «وادي موسى» الأردني و«السلام» العُماني. يذكر أن الحكمين قدما مستويات مميزة خلال المباريات التي تم إسنادها لهما، وهما مرشحان لقيادة مباريات في الأدوار النهائية.