شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه الجونة فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة تجمع الجونة مع بيراميدز فى تمام الرابعة عصراً على ستاد الجونة .

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة متسلحاً بفوزه العريض على سموحة برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري وهو الفوز الأكبر لبيراميدز هذا الموسم والفوز الأول للفريق تحت قيادة الارجنتينى رامون دياز ، فيما تعادل الجونة مع الداخلية بهدفين مقابل هدفين فى نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 43 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .

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ويطمع بيراميدز فى تحقيق الفوز رقم 13 هذا الموسم بعد أن وصل إلى أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد ببطولة الدوري منذ تأسيسه بالوصول للفوز الـ12 هذا الموسم أمام سموحة متسلحاً بالثنائى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الذى سجل منذ وصوله إلى بيراميدز هدفين وصنع 6 آخرين ، والسورى عمر خربين مهاجم الفريق الذى سجل ثلاثة أهداف فى ثلاث مباريات شارك فيها بواقع هدف في كل مباراة.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة فى تحقيق نتيجة إيجايبة أمام كتيبة بيراميدز فى محاولة للتقدم فى سباق مراكز الدوري معتمداً على الثنائى المعار من الاهلى والذى تألق فى مباراة الداخلية وسجل هدفين أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق